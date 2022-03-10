Белгородские власти обратились в ФАС из-за роста цен на продовольствие
Белгород, 10 марта, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В антимонопольную службу направлено более 40 обращений с просьбой дать оценку обоснованности завышения цены на продукты питания в Белгородской области в условиях складывающейся экономической ситуации, сообщила 10 марта на брифинге министр сельского хозяйства и продовольствия региона Юлия Щедрина.
По словам заместителя губернатора, цены повышаются по всей стране, в том числе и из-за того, что многие группы товаров производятся за пределами России. Запасы продовольствия в регионе есть, но за ажиотажным спросом покупателей федеральные сети не успевают выставлять товары на полки.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, белгородские торговые точки, как и во многих регионах РФ, ввели ограничения на количество покупаемых товаров первой необходимости в одни руки.