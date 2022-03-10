Тамбов, 10 марта 2022, 17:06 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 54 пациента с коронавирусом. Выявлено 546 новых случаев заражения коронавирусом — на 45 меньше, чем сутками ранее. Подтверждено пять новых летальных случаев.

Анализ на коронавирус
Анализ на коронавирус
Mos.ru