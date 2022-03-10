Тамбов, 10 марта 2022, 17:06 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 54 пациента с коронавирусом. Выявлено 546 новых случаев заражения коронавирусом — на 45 меньше, чем сутками ранее. Подтверждено пять новых летальных случаев.
«Санкции ЕС и США против России и контрсанкции»
В Тамбовской области за сутки госпитализированы 54 ковид-пациента
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.