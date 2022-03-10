Москва, , 16:59 — REGNUM Врачи спецподразделений Управления Росгвардии по Чеченской Республике оказывают помощь жителям на Донбассе. Как заявили 10 марта ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, к росгвардейцам за медицинской помощью и психологической поддержкой выстраиваются в очередь жители освобожденных населенных пунктов.

Боец Росгвардии Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Росгвардии отметили, что люди идут и с маленькими детьми.

«Мы служим во имя мира и благополучия людей. Нет никакой разницы, где мы выполняем задачи. Гражданское население Донбасса встречает нас тепло и обращается за помощью», — подчеркнул старший лейтенант полиции Аюб Исхаков.