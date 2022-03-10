Саратов, , 17:30 — REGNUM На основании поданной заявки в Саратовскую область в марте ожидают поступления миллиона доз вакцины для профилактики ящура. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

Корова

Поступивший объём препарата позволит охватить иммунизацией всё имеющееся на территории области восприимчивое поголовье животных.

Массовая вакцинация начнется сразу после поступления вакцины, добавили в ведомстве. Необходимость вынужденной иммунизации связана с осложнением эпизоотической ситуации в Казахстане и выявлением очага заболевания в Оренбургской области.

Для хозяйств и жителей Саратовской области вакцинация будет проведена бесплатно.

В конце февраля в приграничных с Казахстаном районах (Александрово-Гайский, Дергачевский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский и Питерский) завершилась иммунизация восприимчивых животных. Всего удалось вакцинировать более 208 тыс. крупного и мелкого рогатого скота.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовскую область запретили ввоз животноводческой продукции из Оренбуржья. На приграничных дорогах установили ветеринарные посты.

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