Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Lil Durk (Дёрк Бэнкс) поделился треклистом предстоящего альбома «‎7220"‎. Соответствующий пост появился на странице артиста в Instagram 10 марта.

Lil Durk Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/Ca5yUXAuNjG/

Известно, что в новую пластинку войдут 17 различных песен. «Гостями» релиза станут Future (Нейведиус Деман Уилберн), Gunna (Серхио Джаванни Китченс), Саммер Уокер и Морган Уоллен.

Ранее Lil Durk анонсировал свой новый студийный альбом под названием «‎7220"‎. Премьера пластинки запланирована на 11 марта 2022 года.

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