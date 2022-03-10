Вашингтон, 10 марта, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Lil Durk (Дёрк Бэнкс) поделился треклистом предстоящего альбома «‎7220». Соответствующий пост появился на странице артиста в Instagram 10 марта.

Скриншот YouTube Lil Durk

https://www.instagram.com/p/Ca5yUXAuNjG/

Известно, что в новую пластинку войдут 17 различных песен. «Гостями» релиза станут Future (Нейведиус Деман Уилберн), Gunna (Серхио Джаванни Китченс), Саммер Уокер и Морган Уоллен.

Ранее Lil Durk анонсировал свой новый студийный альбом под названием «‎7220». Премьера пластинки запланирована на 11 марта 2022 года.