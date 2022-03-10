Москва, 10 марта, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В России спрос на фитнес будет сжиматься в предстоящий весенне-летний период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Джанджугазова. Так она прокомментировала опасения Ассоциации операторов фитнес-индустрии по поводу предстоящего падения выручки и посещаемости.

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«Падение спроса на спортивные и досуговые программы, к которым относится фитнес, началось еще в период ковидных ограничений. Как известно, в период полного локдауна рынок фитнес-услуг был вообще остановлен, — сказала она. — Можно даже сказать, что пандемия запустила процессы переформатирования рынков сферы услуг. Последующие санкции не дали возможности сжавшейся «пружине спроса» разжаться, и отрасль продолжила стагнировать. Вместе с тем следует отметить, что рыночная конъюнктура может через 3−5 месяцев измениться, и спрос на фитнес подрастет к осени, когда спортивные программы естественным образом перейдут в помещения клубов».

Как полагает эксперт, спрос на фитнес будет сжиматься в предстоящий весенне-летний период, а к осени потребители переосмыслят свои потребности и возможности и вернутся к привычным занятиям.

«Конечно, структура спроса на фитнес-услуги может измениться, так как люди будут стремиться оптимизировать затраты с ориентацией на более рациональное соотношение цены и качества», — добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, обороты московских фитнес-центров в январе 2022 года составили 2,9 млрд рублей.