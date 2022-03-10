10 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 19:24 — REGNUM В Государственном музее искусств народов Востока открылась выставка художника Иды Таубе «Чукотка. Точка отсчета». Выставочный проект включает 70 работ фотохудожника, прожившей на Чукотке более 20 лет, и 30 произведений чукотского искусства из ее коллекции.

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Географические, исторические, культурные факторы обусловили особое место этого арктического ареала в многоцветной мозаике, которую представляет собой культура Азии. На протяжении тысячелетий ее северо-восточная оконечность — Чукотка являлась перекрестком культурных традиций. В далекой древности ее населяли племена, пришедшие из забайкальских степей, тайги и тундры Восточной Сибири, с южных побережий Тихого океана. Отсюда по «Берингийскому мосту» — суше, соединявшей некогда Чукотку и Аляску, — человек впервые проник в Новый Свет и принес туда культурные традиции, сложившиеся в Азии. В более поздние времена на Чукотке имел место обратный процесс. Морской пролив, возникший на месте ушедшей под воду Берингии, не был непреодолимой преградой для полярных мореходов, и художественная культура народов Чукотки обогатилась культурными достижениями коренных жителей Северной Америки. С XVII века на Чукотскую землю к кочевникам-оленеводам, к охотникам на морского зверя стали проникать русские культурные традиции», — отмечают организаторы выставки.

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фотографии Иды Таубе, представленные на выставке, — живописные, динамичные, наполненные глубоким внутренним содержанием, — это попытка создать художественные образы, которые помогают нам понять самобытность народов Чукотки, призывают относиться с уважением к многовековым традициям оленеводов и морских арктических зверобоев.

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам Иды Таубе, «Чукотка таит вековые секреты, как человеку находиться в гармонии с природой, с ближними, с самим собой. Она меняет ракурс восприятия личной истории и своего места в этом мире. Меняет наш взгляд на условности современного общества и раскрывает глубины индивидуального».

Ида Таубе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставочный проект Иды Таубе предоставляет также возможность увидеть документальные фильмы о Чукотке, в частности, фильм известного японского режиссера Шинго Йошида. Кураторами выставки являются Мила Бредихина и Михаил Бронштейн.

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чукотка. Точка отсчета». Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ида Таубе — художник, визионер, исследователь. Ее работы были представлены на более чем десяти персональных выставках в России и за рубежом — во Франции, Англии, Швейцарии. В Третьяковской галерее прошла одна из соавторских выставок «Чукотка. Эпическая сага. Вступление» (2020) в рамках проекта «Большая фотопремьера», приуроченная к 90-летию Чукотского автономного округа. Работы Иды Таубе находятся в частных коллекциях, входят в собрание Музейного центра «Наследие Чукотки» (г. Анадырь) и других музеев.

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чукотка. Точка отсчета» проходит с 10 марта по 3 апреля 2022 года в Музее Востока, в здании, расположенном на Никитском бульваре, в доме 12-а.