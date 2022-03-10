Ростов-на-Дону, , 16:35 — REGNUM В Ростовской области задействовано 97 пунктов временного размещения беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 10 марта.

Игровая комната в ПВР. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Приют в ПВР на Дону нашли более 6,2 тыс. человек, более половины из них — дети. В пунктах временного размещения работают 139 психологов МЧС России. Помощь специалистов потребовалась в 7,6 тыс. случаях. Операторы горячей линии получили более 4 тыс. обращений.

В работе с беженцами задействовано 8218 сотрудников ведомства и 2640 единиц техники. Продолжается работа городков жизнеобеспечения, развёрнутых неподалёку от пунктов пропуска.