Лима, , 16:59 — REGNUM Оппозиция в Конгрессе Перу надеется собрать на пленарном заседании 10 марта 52 голоса, необходимых для приглашения президента Педро Кастильо на «открытый диалог» на будущем заседании. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

«В настоящее время предложение набрало 50 голосов из 52 необходимых для того, чтобы Кастильо смог прийти на заседание и ответить на все спорные вопросы, беспокоящие не только Конгресс, но и народ, — прокомментировал конгрессмен из Avanza Pais. — Для главы государства это шанс развеять любые сомнения и жалобы, которые он называл заблуждениями».

Конгрессмен также призвал Кастильо «набраться смелости» и оправдаться по 30 пунктам, вызывающим вопросы у нижней палаты. В список вопросов вошли противоречия по налоговым расследованиям в отношении президента, сомнительные назначения министров, наличие у Кастильо теневого кабинета, а также высказывание о предоставлении Боливии доступа к морю.

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