Москва, , 16:33 — REGNUM Госдума приняла проект постановления о даче согласия на передачу в суд уголовного дела в отношении депутата Валерия Рашкина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Лось

«Собрано достаточно доказательств для направления дела в суд», — отметил депутат Госдумы Эрнест Валеев («Единая Россия»).

Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам рассмотрела обращение генпрокурора Игоря Краснова о передаче материалов уголовного дела в отношении Рашкина, обвиняемого в незаконной охоте, в суд.

По данным следствия, в ночь на 29 октября 2021 года Рашкин убил лося на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области, при этом у него не было разрешения на охоту. После этого депутат спрятал карабин, разделал лося и поместил части туши в автомобиль.

Сам парламентарий считает возбужденное уголовное дело политизированным.

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