Вашингтон, 10 марта 2022, 16:48 — REGNUM В Сети опубликовали новый постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Изображение доступно в официальном Twitter-аккаунте франшизы с 10 марта.
На первом плане постера расположились Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) и Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн). «Приготовьтесь к волшебству, которое нельзя пропустить», — говорится в подписи к посту.
ИА REGNUM напоминает, что третья часть кинофраншизы расскажет о борьбе профессора Альбуса Дамблдора и злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, роль которого исполнил Мадс Миккельсен. Премьера картины в России запланирована на 14 апреля 2022 года.
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