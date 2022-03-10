Вашингтон, , 16:48 — REGNUM В Сети опубликовали новый постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Изображение доступно в официальном Twitter-аккаунте франшизы с 10 марта.

Постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Twitter-аккаунт франшизы «Фантастические твари»

На первом плане постера расположились Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) и Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн). «Приготовьтесь к волшебству, которое нельзя пропустить», — говорится в подписи к посту.

ИА REGNUM напоминает, что третья часть кинофраншизы расскажет о борьбе профессора Альбуса Дамблдора и злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, роль которого исполнил Мадс Миккельсен. Премьера картины в России запланирована на 14 апреля 2022 года.

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