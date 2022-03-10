Вашингтон, 10 марта, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Сети опубликовали новый постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Изображение доступно в официальном Twitter-аккаунте франшизы с 10 марта.

Twitter-аккаунт франшизы «Фантастические твари» Постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

На первом плане постера расположились Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) и Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн). «Приготовьтесь к волшебству, которое нельзя пропустить», — говорится в подписи к посту.

ИА REGNUM напоминает, что третья часть кинофраншизы расскажет о борьбе профессора Альбуса Дамблдора и злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, роль которого исполнил Мадс Миккельсен. Премьера картины в России запланирована на 14 апреля 2022 года.