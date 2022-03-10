Волгоград, , 16:40 — REGNUM Убийство мужчины, совершённое в 2017 году, раскрыли полицейские в Волгограде. Подозреваемым оказался брат-близнец погибшего, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Уголовное дело Godekan.com

Скелетированные останки человека обнаружили в ноябре 2021 года сотрудники водоканала при устранении засора в одном из канализационных колодцев Тракторозаводского района Волгограда. Экспертиза показала, что смерть носила криминальный характер, а погибший — уроженец Волгограда 1993 года рождения, который с октября 2017 года числился пропавшим без вести.

Оперативники установили личность подозреваемого, им оказался брат-близнец погибшего мужчины. По предварительным данным, родственники поссорились, злоумышленник несколько раз ударил брата молотком, а после спрятал тело в канализационном коллекторе. Подозреваемый даже обратился в полицию с заявлением о пропаже мужчины и уехал в Санкт-Петербург, где перебивался случайными заработками.

Возбуждено уголовное дело, фигуранта по ходатайству следствия суд заключил под стражу.