Ростов-на-Дону, 10 марта, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в течение трёх дней ожидается гололёд. Об этом предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

Согласно прогнозу донских синоптиков, с 10 по 12 марта местами по Ростовской области ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Автовладельцев призвали быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Пешеходам следует не терять бдительность в условиях непогоды.