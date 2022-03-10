Мелитополь, 17 октября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. ВСУ из-за провала контрнаступления сменили тактику на запорожском фронте, перейдя от попыток масштабного прорыва к локальным боям, заявил 17 октября глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На фоне провала контрнаступления и больших потерь украинские боевики сменили тактику, отказавшись от заведомо самоубийственных попыток масштабного прорыва, перейдя к локальным атакам и боям», — сказал Рогов «РИА Новости».

Все атаки со стороны ВСУ отражаются, армия России перешла к активной обороне и наносит противнику чувствительные удары в ходе контратак, добавил глава движения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 октября в Министерстве обороны РФ заявили, что за минувшие сутки Вооружённые силы России отразили попытки ВСУ атаковать на запорожском, донецком, купянском и краснолиманском направлениях.

На запорожском направлении ВСУ в минувшие сутки потеряли до 110 военнослужащих, кроме того, были уничтожены семь танков противника, семь боевых бронированных машин, гаубица М109 Paladin американского производства и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», отметили в ведомстве.

14 октября Рогов заявил, что в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье царит атмосфера террора, а местные жители ждут прихода российской армии. Глава движения напомнил, что ровно 80 лет назад завершилось освобождение Запорожья от немецко-фашистских захватчиков. Даже враги России уверены, что Запорожье вновь будет освобождено, именно поэтому киевский режим запрещает местным жителям праздновать день освобождения города, добавил Рогов.