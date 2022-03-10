Москва, , 16:27 — REGNUM Военное ведомство США осуществляло на территории Украины проект создания биологического оружия, переносчиками которого должны были стать перелётные птицы, сообщил 10 марта на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным российских военных, реализацией проекта занималось «Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы».

Проект под обозначением UP-4 реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы.

«Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла.

В связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов. При этом были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России. Одновременно обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через страны Восточной Европы.

Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки, этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов», — рассказал Игорь Кириллов.

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