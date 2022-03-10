Вашингтон, , 16:45 — REGNUM Опубликован первый трейлер сериала «Дальний простор». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Prime Video 10 марта.

Сериал «Дальний простор» Скриншот YouTube

Предстоящий сериал расскажет историю владельца ранчо, роль которого исполнил актёр Джош Бролин. Также в съёмках проекта приняли участие Имоджен Путс, Лили Тейлор и многие другие.

Напомним, что премьера «Дальнего простора» запланирована на 15 апреля 2022 года. Показ сериала будет осуществляться на платформе Amazon Prime Video.

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