Вашингтон, 10 марта, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Опубликован первый трейлер сериала «Дальний простор». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Prime Video 10 марта.

Скриншот YouTube Сериал «Дальний простор»

Предстоящий сериал расскажет историю владельца ранчо, роль которого исполнил актёр Джош Бролин. Также в съёмках проекта приняли участие Имоджен Путс, Лили Тейлор и многие другие.

Напомним, что премьера «Дальнего простора» запланирована на 15 апреля 2022 года. Показ сериала будет осуществляться на платформе Amazon Prime Video.