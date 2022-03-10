Москва, , 16:24 — REGNUM В РФ ряд факторов будет способствовать переходу населения с долларов и евро на юани. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил доцент департамента мировой экономики ВШЭ Эдуард Джагитян.

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«Массовому переходу с долларов США и евро на юани будут способствовать жесткие ограничения на операции физических лиц с валютами, традиционно удобными и понятными для сбережений и операций, — сказал Джагитян. — Кроме того, переход на сбережения в юанях будет зависеть от того, насколько эффективно китайская валюта сможет заместить доллары и евро. Причем как с точки зрения стоимости привлечения и доходности, так и возможности полноформатного использования за границей в условиях прекращения обслуживания рядом ведущих международных платежных систем банковских карт, выпущенных российскими банками».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Джагитян рассказал, с какими рисками может быть сопряжено хранение сбережений в китайской валюте.

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