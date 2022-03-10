Москва, , 16:23 — REGNUM В настоящее время есть ряд рисков, с которыми может быть сопряжено хранение сбережений в юанях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил доцент департамента мировой экономики ВШЭ Эдуард Джагитян.

Юань

«Хотя в основе юаня лежит режим плавающего обменного курса (то есть курс определяется состоянием спроса и предложения на международных рынках), он, тем не менее, может подвергаться валютному администрированию со стороны китайских финансовых регуляторов, то есть валютный курс юаня является рыночным, но с элементами «ручного» управления, — пояснил Джагитян. — В связи с этим спрогнозировать динамику курса юаня, опираясь на фундаментальные факторы финансовых рынков, порой затруднительно. Кроме того, режим валютного администрирования исключает эффективность своевременного применения финансовых инструментов для защиты от рисков неблагоприятной динамики курса юаня для рыночных участников».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Джагитян объяснил, может ли юань считаться надежным инструментом хранения сбережений.

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