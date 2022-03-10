Москва, , 16:22 — REGNUM Оформление вкладов в юанях вполне отвечает задаче минимизации рисков в связи с неблагоприятной динамикой валютных курсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил доцент департамента мировой экономики ВШЭ Эдуард Джагитян. Так он прокомментировал информацию, что в РФ некоторые банки стали предлагать клиентам вклады в юанях с высокой ставкой.

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«Оформление вкладов в юанях — это еще один шаг к диверсификации инвестиций физических лиц, что вполне отвечает задаче по минимизации рисков потерь от неблагоприятной динамики валютных курсов», — сказал Джагитян.

В связи с этим он перечислил факторы надежности юаня.

«Во-первых, курс юаня по отношению к другим валютам характеризуется относительной устойчивостью, — сказал экономист. — Во-вторых, низкий уровень волатильности курса юаня наряду с устойчивостью других макропоказателей Китая способствует росту его привлекательности в качестве международных резервов мировых центробанков. Так, за период 2017—2021 годов доля юаня в резервах выросла почти в два раза — до 2,66%. В-третьих, с 2016 года юань входит в валютную корзину СДР — учетной валюты МВФ (наряду с долларом США, евро, иеной и английским фунтом стерлингов), в которой МВФ предоставляет кредиты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, центральный паритетный курс китайской валюты укрепился на 73 пункта до 6,3105 юаня за доллар.

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