Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Старшеклассницу, которая в одной из коррекционных школ Невского района Петербурга напала с ножом на 17-летнюю девушку, поместили в психиатрическую больницу, сообщил 10 марта ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

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Напомним, конфликт между двумя 17-летними девушками произошел около полудня в коррекционной школе №17 Невского района. Между подростками завязалась драка, а затем одна из них схватилась за нож.

«Девушка, которая нанесла ранения, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, — рассказал источник. — В настоящее время она в психиатрической больнице».

Напомним, что инцидентом в учебном заведении заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура района начала проверку.

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