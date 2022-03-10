Рязань, , 16:34 — REGNUM Дополнительное федеральное финансирование будет выделено на строительство Южного обхода Рязани, сообщает 10 марта пресс-служба правительства региона.

Строительство дороги Фото Алексея Гусева

Два транша по 50 млн рублей поступят в область в 2022 — 2023 годах, ещё 100 млн рублей — в 2024 году. Строительство стратегически важного объекта позволит создать дополнительные возможности для развития реального сектора экономики региона, транспортной сферы, а также внесёт вклад в улучшение экологической обстановки Рязани, подчеркнули в правительстве.

Южный обход города является частью автотрассы М-5 «Урал», строительство должно начаться в 2022 году.