Казань, , 16:49 — REGNUM В Татарии завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего старшего следователя и 38-летнего старшего оперуполномоченного отдела МВД России по Лениногорскому району. В зависимости от роли каждого их обвиняют в превышении должностных полномочий, служебном подлоге, подстрекательстве к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Тюремная решетка

В производстве отдела, где работали обвиняемые, в 2019 году находилось уголовное дело по факту хищения телефона. К ответственности привлекался 27-летний местный житель. Один из обвиняемых предложил мужчине сознаться в совершении остававшегося нераскрытым с 2017 года покушении на мошенничество, пообещав взамен обеспечить его наркотиками, сигаретами и алкоголем, а затем прекратить уголовное дело в связи истечением срока давности. Полицейские подменили в уголовном деле несколько документов, после чего с фальсифицированной доказательственной базой его направили в суд. В ходе судебного процесса мужчина дал показания, изобличающие полицейских, после чего их привлекли к уголовной ответственности.

На время следствия полицейских отстранили от занимаемых должностей. Свою причастность к преступлению они не признают. Мужчинам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший начальник центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по РТ, будучи ответственным за организацию закупок систем радиосвязи для нужд ведомства, незаконно создал выгодные условия для участия в аукционах и дальнейшего заключения госконтрактов для фирм своего знакомого.

Читайте также: В Татарии бывшего сотрудника МВД обвиняют в превышении полномочий