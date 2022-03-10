Париж, 10 марта, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Апелляционный суд Парижа вынес решение в отношении актера Жерара Депардье, сообщает Le Figaro.

Georges Biard Жерар Депардье

«Парижский апелляционный суд подтвердил 10 марта обвинения в адрес Жерара Депардье по делу об «изнасиловании» , — говорится в заявлении генерального прокурора Парижа.

Напомним, в отношении актера были выдвинуты обвинения в изнасиловании, датированные августом 2018 года. В изнасиловании актера обвинила французская актриса Шарлотта Арно.