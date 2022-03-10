Калуга, , 16:13 — REGNUM В Калуге вечером 10 марта ожидается приезд первой группы беженцев из ДНР и ЛНР, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городскую управу.

RКалужский санаторий «Звездный» готов к приезду беженцев. Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

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Беженцев встретят на железнодорожном вокзале «Калуга 1», где каждому прибывшему сделают экспресс-тесты на коронавирус. Затем муниципальными автобусами в сопровождении медицинских работников и психологов, социальных работников и волонтёров прибывших развезут по пунктам временного пребывания. Несколько человек в Калугу ранее прибыли своим ходом.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области жителей ДНР и ЛНР, вынужденно покинувших свои дома, готовы принять в пунктах временного размещения. В их числе — санаторий «Звездный» и три детских оздоровительных лагеря.

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