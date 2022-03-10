Канберра, , 16:09 — REGNUM Австралийская исполнительница Alison Wonderland (Александра Марго Шоллер) выпустила клип New Day. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале певицы 10 марта.

Alison Wonderland Скриншот YouTube

Новый видеоклип выполнен в стиле классических американских вестернов. Режиссёром работы выступил Питер Дон.

Напомним, что Alison Wonderland начала музыкальную карьеру в 2008 году. Наибольшее признание исполнительница получила в качестве продюсера.

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