Канберра, 10 марта, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Австралийская исполнительница Alison Wonderland (Александра Марго Шоллер) выпустила клип New Day. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале певицы 10 марта.

Скриншот YouTube Alison Wonderland

Новый видеоклип выполнен в стиле классических американских вестернов. Режиссёром работы выступил Питер Дон.

Напомним, что Alison Wonderland начала музыкальную карьеру в 2008 году. Наибольшее признание исполнительница получила в качестве продюсера.