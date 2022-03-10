Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу 17-летнего Дениса Ф., который в январе 2021 года зарезал мать и дядю. Об этом 10 марта сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Dnpr.com.ua Смирительная рубашка

Ранее ИА REGNUM сообщало, что убийство юноша совершил 16 января в квартире дома №54/А по проспекту Шаумяна, где жил вместе с будущими жертвами и отчимом. В тот день между братом матери и Денисом произошла ссора, парень схватился за кухонный нож и нанес родственнику не менее 16 ударов в область груди, живота, задней поверхности грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Затем молодой человек напал на мать, которой нанес не менее 20 ударов ножом в область головы, груди, верхних конечностей, задней поверхности грудной клетки. Женщина также скончалась на месте происшествия. Задержать молодого человека удалось в той же квартире. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. а ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

«Суд применил к Ф. принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — рассказали в ОПС.