Москва, , 16:45 — REGNUM Европейское сообщество, не допустив в свой состав Турцию и Россию, тем самым сделало их союзниками поневоле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

«Взаимоотношения Турции с Европейским союзом складывались отнюдь не гладко. В Европе стали признавать геноцид турками армянского населения, и Эрдогана это очень сильно зацепило. Европейское сообщество неоднократно предъявляло Анкаре претензии и с правами человека, и намекали, что от Турции попахивает Востоком и «азиатчиной» и поэтому она в Европу на самом деле не входит. Эрдогана не приняли и в ряд других европейских экономических и политических институтов еврозоны. Эродоган оказался в очень похожей ситуации на ту, в которой был Путин. Мы сначала шли в Европу, предлагали, договаривались, хотели искренне дружить. Но Европа выборочно смотрит, с кем дружить. Она не всех примет к себе. Она отвергла Путина, она отвергла Эрдогана. Поэтому и Эрдоган сегодня понимает, что он поневоле союзник России, и Россия это понимает, и что нужно выходить на какие-то новые двухсторонние договорённости», — сказал эксперт.

Напомним, что в состоявшемся 7 марта телефоном разговоре глав России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили намерение и дальше развивать взаимовыгодные экономические связи.