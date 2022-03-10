Москва, 10 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 10 марта, по состоянию на 15:20 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent растут на 4,98%, до $116, 68 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«9 марта на фоне того, что Европа пока не спешит отказываться от российских нефти и газа, углеводородные цены резко скорректировались вниз.

Кроме того, в информационном поле появились сигналы о том, что ряд членов ОПЕК+ под давлением США согласились поднять вопрос о некотором увеличении квот.

Спотовые цены на газ также откатывались после панического взлета на фоне информации о том, что прокачка через Украину продолжается, а Россия забронировала мощности газопровода Ямал-Европа.

От максимумов в районе $4000 за тысячу кубометров цена отступила до $1600, что, впрочем, тоже не дешево.

Однако конфликт продолжается, агрессивная риторика Запада никуда не исчезла.

А технически сейчас куда интереснее играть наверх к максимуму $150 за баррель, чем вниз к поддержке $105. Так что рост, вероятно, продолжится», — полагает эксперт.

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