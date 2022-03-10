Москва, 10 марта, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Компания «Турмашина» — разработчик сервиса бронирования отелей и экскурсий для Travel. РЖД и создатель конструктора путешествий на национальном туристическом портале Russia Travel, запускает глобальную систему для путешествий по России — сервис «Давай».

«Турмашина» В России запускается глобальная система для путешествий «Давай»

«Давай» — это платформа для путешествий по России. Как рассказали в «Турмашине», пользователь действует в режиме «одного окна»: можно купить билеты, выбрать гостиницу и дополнить путешествие уникальными экскурсиями от местных поставщиков, не прибегая к помощи сторонних сайтов. В ближайшее время в рамках платформы будет запущен отдельный сервис бронирования отелей.

Покупка оформляется в несколько кликов от начала планирования до оплаты брони. Маршруты и впечатления постоянно обновляются на основе поведения и предпочтения пользователей̆. На данный̆ момент таких решений на российском рынке не существует: все существующие сервисы функционируют по принципу агрегирования предложений готовых туров или подбора услуг «билеты плюс проживание» или «билеты, проживание и трансфер». «Давай̆» — это отечественный работающий продукт, который имеет потенциал стать площадкой для развития национальной системы бронирования.

Общая сумма инвестиций в сервис составила 1,5 миллиарда рублей. На текущий момент «Турмашина» получила предложения по 23 регионам России, к 2023 году планируется масштабировать платформу на все регионы Российской Федерации. Заключено более 250 партнерств с региональными туристическими компаниями. Приобрести на сайте https://davay.travel сейчас можно более 1 000 уникальных экскурсионных предложений.

Как подчеркивают в «Турмашине», сервис полностью открыт для туристического бизнеса: любой отель, туристическая компания, частный экскурсовод или другой поставщик могут зарегистрироваться в системе и получить доступ к федеральной аудитории «Давай».

"Ещё в 2019 году мы увидели потенциал роста eTravel и начали создание онлайн-сервисов для туристической отрасли, — рассказал генеральный директор ООО «Турмашина» Дмитрий Бикман. — После остановки работы в России таких крупных игроков как Booking.com и Airbnb возможности по самостоятельному выбору жилья стали более ограниченными. Мы решаем эту проблему и предлагаем пользователю гораздо больше. Кроме того, мы помогаем нашим партнерам, испытывающим необходимость во внедрении решений для eTravel, и запускаем сторонние туристические сервисы — например Travel. РЖД или Visit-Petersburg. Возможно, сейчас мы единственная компания в России, имеющая компетенции и опыт такого рода».