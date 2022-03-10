Москва, , 15:59 — REGNUM В 2021 году доходы бюджета от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в финансовые активы превысили 257,292 млрд рублей. Об этом 10 марта сообщили в Министерстве финансов РФ.

Бюджет Bukvi.ru

«Поступившие в федеральный бюджет в 2021 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 257 292,5 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

При этом финансовый результат от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, составил отрицательную величину — минус 1 157,4 млн рублей. Однако «данный убыток относится на финансовый результат следующих процентных периодов и компенсируется за счёт будущих доходов на соответствующую сумму».

Читайте также: Фонд национального благосостояния исчерпал источники пополнения в 2021 году

Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах ЦБ, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, в прошлом году составила минус 0,05% годовых и 1,18% с момента создания фонда. В рублевом выражении эта доходность составила минус 2,98% годовых, а с момента создания фонда —15,12%.

Доходность размещения средств ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте в Банке России в долларах составила минус 0,03% годовых (1,35% годовых с момента создания фонда), в евро — минус 0,11% годовых (0,81% годовых с момента создания фонда), в фунтах стерлингов — минус 1,21% годовых (2,26% годовых с момента создания фонда), в японских иенах — минус 0,10% годовых (0,1%), в китайских юанях — 0,35% годовых (0,35% годовых с начала размещения средств ФНБ в данной валюте).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс РФ для повышения устойчивости экономики страны в условиях санкций, который предусматривает возможность размещения средств ФНБ в российских государственных ценных бумагах, а также возможность направить их на покупку акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Читайте также: Путин подписал закон о размещении средств ФНБ в российские акции