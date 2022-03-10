Село Парфеньево, Костромская область, 10 марта, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В Костромской области директора учреждённого парфеньевскими властями коммунального предприятия «Водосервис» Александра Соловьёва осудили за присвоение и растрату. Обвинительный приговор вынес Нейский районный суд.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Как установило следствие, в 2018—2020 годах управленец заключил с местным предпринимателем три договора на оказание услуг по перевозке. Бизнесмен не выполнил работу, но получил за неё деньги. Кроме этого, мужчина дважды оплачивал санаторно-курортные путёвки за счёт возглавляемой им организации. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Рассмотрев дело, суд признал директора виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не устроил стороны защиты и обвинения, позднее дело будет рассмотрено в Костромском областном суде.