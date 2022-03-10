Москва, , 15:57 — REGNUM В России маленькая проблема чековой ленты для кассового аппарата может иметь в перспективе очень серьезные последствия для целой отрасли — торговли, для жизни предпринимательства и граждан, особенно малого и среднего бизнеса, а также для налоговых органов власти, а следовательно, и для бюджета страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила доцент кафедры государственного и муниципального управления финансового университета при правительстве РФ Людмила Шубцова. Так она прокомментировала информацию о том, что российские ретейлеры опасаются дефицита чековой ленты.

Кассовый чек Marco Verch

«В РФ из-за введенных международных санкций и нарушения логистических цепочек в системе торговли возникла проблема дефицита чековой ленты для кассовых аппаратов и резкого роста цен на нее (по некоторым позициям в 3,6 раза), — сказала Шубцова. — Маленькая проблема чековой ленты для кассового аппарата может иметь в перспективе очень серьезные последствия для целой отрасли — торговли, для жизни предпринимательства и граждан, особенно малого и среднего бизнеса, а также для налоговых органов власти, а следовательно, и для бюджета страны. Бумага для кассовых чеков производится и импортируется в основном из таких стран, как Германия, Испания, Италия, Южная Корея, Китай и других».

В России, как отметила экономист, чековую ленту производят Архангельский ЦБК, производственные объединения в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Пензе, Иркутске.

«Самым распространенным и востребованным видом чековой ленты является лента на основе термобумаги, то есть для ее производства используется химическое сырье, которое на российские предприятия также завозится из-за рубежа, — отметила она. — Поэтому решить проблему в плане поиска чековой ленты и расширения поставок из стран, не поддержавших международные санкции возможно, но стоимость одной кассовой ленты уже достигла 250 рублей, что, конечно, не по карману многим предпринимателям, то есть альтернативные поставки не смогут полностью решить возникшую проблему. Резкое наращивание производства российской ленты — также слабый вариант, так как вопросы закупки иностранного химического сырья останутся актуальными и трудноразрешимыми. К тому же российская чековая лента по качеству уступает зарубежным аналогам и часто приводит, по мнению предпринимателей, к поломке кассовых аппаратов».

Как полагает Шубцова, решением проблемы может быть ускоренный переход к кассовым чекам в электронной форме.

«Такие страны, как Южная Корея, широко применяют эту контрольно-кассовую технологию с 2005 года, Аргентина, Венгрия, Словакия и Казахстан — с 2014—2015 годов. В России в соответствии с федеральным законом уже с 2017 года идет массовое внедрение онлайн-касс, которых насчитывается уже более 3,6 млн штук, — сказала она. — На современном этапе внедрения новых контрольно-кассовых технологий важно обеспечить благоприятные условия для предпринимательства, а именно создание удобных сервисов, снижение затрат на осуществление данного перехода».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что российский бизнес начал ощущать нехватку чековой ленты.