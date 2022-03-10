Стокгольм, , 16:03 — REGNUM 10 марта премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила о том, что безопасность страны более не может осуществляться на основе запланированного финансирования вооруженных сил, в связи с чем расходы на оборону будут увеличены до 2% ВВП страны. Правая оппозиция в риксдаге данное решение приветствовала, передает телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Так, «Христианские демократы» приветствуют сообщение Андерссон, но хотят видеть четкий график выделения бюджетных средств.

«Я ожидал более четкого ответа о том, когда это произойдет. Страны по всему миру это уже сделали», — заявил в интервью SVT Микаэль Оскарссон, официальный представитель партии по оборонной политике.

Представители главной оппозиционной партии Швеции «Умеренные» также приветствуют решение «Социал-демократов». Однако в партии хотят, чтобы средства были выделены не к 2040 году, а уже к 2025.

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