Вашингтон, 10 марта 2022, 15:57 — REGNUM Американский рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади) собирается опубликовать мини-альбом под названием A Kid Named Cudi на стриминговых площадках. Информацию об этом опубликовало издание HipHopDX 10 марта.
Известно, что сам проект был опубликован музыкантом ещё в 2008 году, однако с того момента так и не был выпущен на музыкальных площадках. Также ожидается, что микстейп появится на виниле.
Напомним, что Kid Cudi ведёт музыкальную деятельность с 2003 года. На текущий момент дискография артиста насчитывает семь сольных студийных альбомов.
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