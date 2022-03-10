Вашингтон, 10 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Американский рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади) собирается опубликовать мини-альбом под названием A Kid Named Cudi на стриминговых площадках. Информацию об этом опубликовало издание HipHopDX 10 марта.

Скриншот YouTube Kid Cudi

Известно, что сам проект был опубликован музыкантом ещё в 2008 году, однако с того момента так и не был выпущен на музыкальных площадках. Также ожидается, что микстейп появится на виниле.

Напомним, что Kid Cudi ведёт музыкальную деятельность с 2003 года. На текущий момент дискография артиста насчитывает семь сольных студийных альбомов.