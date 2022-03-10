Париж, 10 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил, что «план устойчивости» для французских компаний и предприятий появится «на следующей неделе», сообщает Le Figaro.

Florian DAVID Жан Кастекс

«Мы собираемся повлиять на секторы, которым нужно будет помочь. Но это не будут общие меры», — заявил премьер-министр Франции.

«Все компании, которые имеют контракты с Россией, чьи поставки зависят от сырья, произведенного или поступающего из России, алюминия, титана. Чем больше они зависимы, тем выше будет компенсация», — пообещал премьер-министр страны.

Жан Кастекс напомнил, что государство выделило 20 млрд евро, чтобы попытаться остановить последствия инфляции, в основном вызванной непрерывным ростом цен на энергоносители.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц вновь провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным на фоне ситуации на Украине.