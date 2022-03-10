Москва, 10 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Период локдауна позволил по-новому взглянуть на потенциал внутреннего туризма в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

Pixel2013 Туризм

«Была впервые опробована программа «туристический кэшбэк», открывались новые направления авиарейсов и новые туристические маршруты. Получили развитие многие туристические инициативы предпринимателей, а предприятия туриндустрии получили уникальный опыт поиска и реализации прорывных направлений их деятельности. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, изменили туристические предпочтения граждан, поставив на первое место безопасность путешествий, — сказала Панина. — Представляется, что и в нынешней ситуации эта тенденция сохранится, что даст дополнительный импульс развития индустрии туризма и гостеприимства, а накопленный опыт позволит удовлетворить спрос граждан на безопасный туризм внутри страны».

Как полагает эксперт, перечень дополнительных и альтернативных ниш на российском туристическом рынке далеко не исчерпан.

«А это может дать дополнительные рабочие места и поддержать экономику, — сказала Панина. — Чтобы индустрия туризма стала драйвером экономического роста, требуется, чтобы большинство поездок и путешествий перешло в категорию «возвратных», то есть чтобы туристы из года в год возвращались к уже опробованным маршрутам. Первоочередное внимание, видимо, необходимо обратить на необходимость улучшения качества предоставляемого сервиса и услуг не только в отелях и туристических комплексах, включая частный сектор, но по всему маршруту следования туриста — дороги, парковки, онлайн-сервисы и так далее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что санкции ставят под угрозу устойчивое развитие российской сферы туризма и особенно ее международной составляющей.