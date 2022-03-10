Москва, 10 марта, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Музыкант Сергей Шнуров сообщил о своём временном отстранении с поста генерального продюсера телеканала RTVI. Информация об этом появилась на сайте вещателя 10 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

«Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI», — объяснил Шнуров. Он также отметил, что его мнение «в контексте происходящих событий может не совпадать с редакционной политикой», поэтому решил «временно прекратить сотрудничество с каналом».

Ранее должность главного редактора RTVI занимал журналист Алексей Пивоваров, однако после его ухода в июне 2020 года должность упразднили. Тогда пост генерального продюсера канала занял Сергей Шнуров.