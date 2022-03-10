Ростов-на-Дону, 10 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в рамках развития туристической отрасли выпустили аудиогиды «Ростов за три дня» и «Гений места». Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«По главным городским улицам разработаны пешеходные маршруты «Ростов за три дня». Познакомиться с туристскими объектами позволят аудиогиды, которые адаптированы не только для прогулок, но и для городских автобусных маршрутов по Большой Садовой. А аудиогид «Гений места» расскажет о тесной связи жизни и деятельности великих людей с южной столицей», — отметил он.

Также разработаны виртуальные экскурсии по городу. Работа над расширением карты онлайн-путешествий продолжается.