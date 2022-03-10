Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 10 марта, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже снижается на 3,17%, до 116,2 рубля. Евро дешевеет на 4,21%, до 121,65 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предпринятые Центробанком РФ меры по предотвращению спекулятивных атак на рубль начинают приносить свои плоды.

В условиях отсутствия на рынке крупных иностранных игроков, удорожания кредитования и высокой комиссии за покупку валюты рубль, наконец, начал медленное восстановление.

Медленное, разумеется, на фоне недавних истерических всплесков. Дополнительную поддержку российской валюте приносит некоторое снижение накала конфликта с Западом.

Всем уже понятно, что до прямого столкновения с НАТО дело не дойдет, а санкционные возможности у Запада уже почти исчерпаны.

При этом сырьевые цены после вчерашней коррекции вновь начали расти. Возможно, это позволит российской валюте продолжить постепенное восстановление», — полагает эксперт.

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