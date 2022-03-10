Москва, 10 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 10 марта, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже снижается на 3,17%, до 116,2 рубля. Евро дешевеет на 4,21%, до 121,65 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Предпринятые Центробанком РФ меры по предотвращению спекулятивных атак на рубль начинают приносить свои плоды.

В условиях отсутствия на рынке крупных иностранных игроков, удорожания кредитования и высокой комиссии за покупку валюты рубль, наконец, начал медленное восстановление.

Медленное, разумеется, на фоне недавних истерических всплесков. Дополнительную поддержку российской валюте приносит некоторое снижение накала конфликта с Западом.

Всем уже понятно, что до прямого столкновения с НАТО дело не дойдет, а санкционные возможности у Запада уже почти исчерпаны.

При этом сырьевые цены после вчерашней коррекции вновь начали расти. Возможно, это позволит российской валюте продолжить постепенное восстановление», — полагает эксперт.

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