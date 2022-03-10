Саратов, , 16:00 — REGNUM В Саратовской области 10 марта на федеральной трассе А-298 автодороги Р-208 «Тамбов-Пенза"-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с республикой Казахстан» временно ограничено движение для грузовых и маршрутных транспортных средств. Об этом сообщает ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское».

Метель © ИА REGNUM

По информации ведомства, движение транспорта закрыто с 16:00 (местное время) на участке км 317 по км 583 федеральной трассы в связи с низовой метелью, порывами ветра более 20 м/с и видимостью менее 50 метров.

Ограничительные меры действуют до особого распоряжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 марта местами по Саратовской области ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра порывами до 18 м/с, метель, сильный снег (6 мм и более). Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов мороза, в южной половине области местами до —2…—7 °С.

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