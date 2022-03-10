Баку, 10 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Нахичеванскую Автономную Республику (НАР) Азербайджана 10 марта посетил с рабочим визитом министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми. Об этом сообщает агентство Trend.

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По данным журналистов, иранского министра примет председатель Верховного меджлиса (парламента) НАР Васиф Талыбов. Они ознакомятся с работой пограничного терминала Джульфа.

После этого Гасеми отправится в Баку для участия в заседании азербайджано-иранской Межправительственной совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Там планируется обсудить совместные проекты.

Напомним, Гасеми перед отлётом в Азербайджан сообщил, что в Баку планируется подписать соглашение о том, что азербайджанские граждане смогут ездить в Нахичевань через территорию Ирана.