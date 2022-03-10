Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM Две старшеклассницы подрались в одной из школ Невского района Санкт-Петербурга. Завершить стычку одна из учениц решила с помощью ножа. Об этом 10 марта ИА REGNUM сообщил источник правоохранительных органах.

Нож в крови topher76

Конфликт двух 17-летних учащихся коррекционного класса школы №17 Невского района произошел около полудня 10 марта. Сначала девочки подрались, но в какой-то момент одна из них достала нож и несколько раз ударила другую в грудь, руку и спину. В результате обе девочки оказались в больнице, а инцидентом заинтересовались правоохранительные органы.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Петербурга, по данному факту начата проверка, в ходе которой надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подытожили в прокуратуре.