Челябинск, 10 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Челябинской области управление ФАС проверит обоснованность подорожания детски товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Fas.gov.ru ФАС

Поводом для этого стал жалобы населения. Граждане сигнализируют в ведомство о том, что цены поднялись на детское питание и подгузники.

В группу компаний «Детский мир» уже направлен запрос. В нём управление запрашивает в том числе и данные о динамике закупочных и отпускных цен на эти товары в 2022 году. При выявлении нарушений антимонопольщики обещают принять соответствующие меры.