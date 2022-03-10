Хомс, Сирия, , 15:58 — REGNUM Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на патруль вооружённых сил Сирии. Об этом 10 марта сообщает SANA.

Война в Сирии Jordi Bernabeu Farrús

По данным журналистов, на пути следования колонны сирийской армии в городе Джабель-аль-Амур на востоке провинции Хомс прогремел взрыв.

Отмечается, что в результате взрыва как минимум пятеро военных погибли, несколько солдат армии и правительственного ополчения получили ранения.

По данным местных СМИ, в район инцидента стянуты дополнительные подразделения сирийской армии, которые ведут поиск боевиков, укрывающихся в этом районе.